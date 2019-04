Volotea: due nuove rotte su Cagliari

Al via due nuove rotte da Cagliari operate da Volotea verso Marsiglia e Palermo. Il nuovo collegamento verso la Costa Azzurra (oltre 10.600 biglietti in vendita) - rotta esclusiva dalla low cost - decollerà da oggi, giovedì 4 aprile, due volte a settimana. Si dovrà, invece, attendere il 18 aprile per raggiungere lo scalo palermitano: anche per questo nuovo collegamento, sono previste due frequenze settimanali per un totale di oltre 16.500 posti in vendita.

Per il 2019, Volotea scenderà in pista con più di 400.000 biglietti per decollare verso 15 destinazioni, 10 delle quali esclusive. Cinque le novità per l'estate 2019: oltre a Marsiglia e Palermo, sono previsti nuovi collegamenti verso Strasburgo (dal 2 maggio), Pescara (operativo dal 31 maggio) e Praga (16 giugno), che si aggiungeranno ai tradizionali collegamenti operati alla volta di Genova, Torino, Venezia, Verona, Ancona e Napoli - in Italia - e Bordeaux, Lione, Nantes e Tolosa - all'estero. La compagnia low-cost conferma, inoltre, per la fine di maggio, l'inaugurazione della sua nuova base a Cagliari, quinta in Italia e 13/a in Europa.

"Siamo orgogliosi di poter inaugurare due nuovi collegamenti da Cagliari verso Marsiglia e Palermo - afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Volotea Italy & Southeastern Europe -. Grazie ai nostri voli sempre comodi, diretti e veloci, tutti i passeggeri in partenza da Cagliari potranno raggiungere, più agevolmente, la penisola italiana, la Francia e la Repubblica Ceca. Allo stesso tempo siamo felici di sostenere il tessuto economico locale grazie ai flussi turistici incoming e alle numerose opportunità lavorative che si concretizzeranno con l'apertura della nostra base sarda". "Ci avviamo con estremo piacere all'apertura della nuova base, un traguardo che rispecchia l'importante collaborazione tra Sogaer e Volotea - osserva Alberto Scanu, Ad della società che gestisce lo scalo -. L'inaugurazione dei collegamenti per Marsiglia e Palermo rappresentano un ulteriore fondamentale tassello per la costruzione di un network che amplierà i collegamenti diretti di linea dal Sud Sardegna".