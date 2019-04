Aeroporto Olbia, 116 tratte in estate

Alghero chiama e Olbia risponde. A 24 ore dall'annuncio della Summer 2019 da parte della Sogeaal, che gestisce l'aeroporto "Riviera del corallo" di Alghero, anche la Geasar, che gestisce lo scalo "Costa Smeralda" della Gallura, presenta la stagione estiva dei voli, che prevede 116 collegamenti tra aerei di linea e voli charter, 19 Paesi collegati e un incremento di posti del 5.2% rispetto allo scorso anno.

Le novità principali riguardano il volo per San Pietroburgo di S7 Airlines, che già collega Olbia a Mosca da aprile a ottobre. il collegamento con Nantes sarà inaugurato il 27 giugno da easyJet, che consolida la sua presenza sui cieli galluresi con 18 collegamenti. Sbarca a Olbia anche Air France con un collegamento per Parigi, mentre da domenica prossima sarà attivo il volo di Iberia per Madrid. Il mercato con l'incremento più significativo è quello tedesco, trainato da Eurowings e da Condor Airlines, che inaugura il collegamento per Amburgo.

In Italia cresce l'offerta di Volotea per Bergamo, Napoli, Torino, Palermo e Verona, verso dove volerà anche Neos, già operativa in direzione di Malpensa. La compagnia Dat ripristina il collegamento con Catania dal 28 giugno all'8 settembre.

Alitalia collegherà Olbia con Trieste.

Intanto la Winter 2018 fa registrare numeri positivi: da novembre a marzo sono transitati a Olbia 302mila e 641passeggeri, l'8% in più rispetto all'anno prima. I passeggeri dei voli internazionali crescono del 44%, quelli nazionali del 4%. Il network internazionale ha beneficiato dell'apertura del collegamento per Berlino, ma crescono anche Barcellona, Londra e Amsterdam. Sul fronte nazionale aiuta la crescita il trisettimanale di Air Italy per Malpensa.