Mobilità sostenibile,Saras con studenti

(ANSA) - CAGLIARI, 2 APR - E' stato presentato a Cagliari il progetto innovativo inserito nell'ambito Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO): Street Art 4.0 #diamociunaMoSSa, ideato da Saras in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale e l'Anpal Servizi. Sono intervenuti per l'Ufficio Scolastico Maria Elisabetta Cogotti ("è un progetto culturale e di Industry 4.0, dove la co-progettazione tra Azienda, scuola e Istituzioni, parte dalle esigenze del territorio per individuare specifiche competenze", ha detto), Paolo Moser di Apal Servizi ("come Anpal siamo chiamati ad attivare tutti gli attori istituzionali e del mercato del lavoro, al fine di favorire le migliori condizioni per la creazione di occasioni stabili di impiego") e per Saras Simona Berri che ha sottolineato l'importanza della "Responsabilità Sociale dell'Impresa e dei valori etici e sociali che le aziende hanno verso il territorio" e l'Ad di Sarlux, Carlo Guarrata che ha dato risalto al concetto di "produrre energia in modo sostenibile" e di come "le tecnologie siano fondamentali in questo processo".

Il progetto vede coinvolti cinque istituti superiori di Cagliari: Michelangelo, Fois, Buccari, Dante e Scano, e interesserà circa 40 studenti.

Il percorso progettuale si pone l'obiettivo di stimolare il confronto di idee e comportamenti sul tema della mobilità sostenibile, considerando tutti gli aspetti compresi quelli relativi alla logistica e al trasporto sul mare.

Gli studenti raggruppati in quattro team potranno attingere al patrimonio di conoscenza messo a disposizione del Gruppo Saras negli ambiti di ambiente e sicurezza, energetici, e al programma Industry 4.0 - creato per i migliorare i processi produttivi in termini di efficienza e produzione attraverso l'introduzione delle nuove tecnologie digitali - grazie alle testimonianze dei manager che si alterneranno in diversi momenti per esporre e trasferire le proprie competenze. (ANSA).