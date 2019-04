Cagliari, Truzzu (Fdi) candidato sindaco

Il consigliere regionale e coordinatore sardo di Fdi, Paolo Truzzu, appena rieletto nell'Assemblea sarda, è il candidato sindaco del centrodestra per le prossime comunali a Cagliari. La notizia è filtrata da Arcore, dove si è tenuta una riunione tra gli alleati dove sono stati definiti i candidati sindaco per alcune città.

Fratelli d'Italia esprimerà i candidati di Livorno (Andrea Romiti), Ascoli (Marco Fioravanti), Pesaro (Nicola Baiocchi) e, appunto, Cagliari (Paolo Truzzu).

"L'indicazione di Truzzu a candidato sindaco di Cagliari è il giusto riconoscimento dell'ottimo lavoro svolto in questi cinque anni di opposizione in Consiglio regionale - dichiara il deputato di Fdi, Salvatore Deidda - Dalla sanità all'urbanistica fino al tema della sicurezza, Truzzu non ha mai dimenticato la città di Cagliari e le sue esigenze. Parte ora un confronto con le formazioni autonomiste e identitarie civiche con cui abbiamo vinto le regionali". "A lui - conclude il parlamentare - rivolgo i migliori auguri di buon lavoro".