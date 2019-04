Cagliari offre sue location a matrimoni

Matrimonio in spiaggia, al parco o davanti a un monumento. Magari con una scenografia da festa medievale o con vestiti che richiamano l'età vittoriana. Il fatidico sì può essere anche un'occasione di promozione per Cagliari in tutto il mondo: si sfoglia il possibile scenario sul web, si prendono contatti e autorizzazioni e il gioco è fatto. Il Comune sta facendo le cose per bene. E infatti nasce ora Cagliari Wedding Destination. Non solo le indicazioni formali che servono per avere tutto in regola: il municipio del capoluogo è il primo in Italia ad adottare anche una comunicazione non convenzionale per la promozione delle location esclusive per il wedding.

Utilizzando come richiamo una speciale narrazione di tre matrimoni a tema, ideati e realizzati appositamente per il lancio del progetto "Cagliari Wedding Destination". Online il blog www.cagliariweddingdestination.it, la pagina Facebook e il profilo Instagram "Cagliari Wedding Destination", in italiano e in inglese. La proposta di matrimonio a Cagliari è rivolta anche alle coppie (pure unioni civili) straniere. Tra i nove scenari "Fuori dal Comune" spicca il Poetto. Altri due "matrimoni a tema" hanno coinvolto due posti davvero speciali con un salto indietro nel tempo: il Castello di San Michele, con una festa a tema "medioevale", e i Giardini Pubblici con il tema "vittoriano". Tra le offerte anche Marina Piccola, il parco dell'ex Vetreria, il Ghetto, il Lazzaretto, il Bastione, i Giardini pubblici, l'antico Palazzo di città.

"Cagliari offre location magnifiche ed esclusive, che abbiamo deciso di valorizzare come proposta privilegiata per un settore in grande espansione. Proprio per questo abbiamo creduto in un progetto di promozione così particolare - afferma Danilo Fadda, assessore ai Servizi Demografici - siamo sicuri che l'utilizzo di un linguaggio immediato ed evocativo, che vede le location prendere vita con celebrazioni speciali, ci aiuterà a far sì che Cagliari sia sempre più la scelta di coppie provenienti da tutto il mondo". "Ogni giorno aumenta l'interesse anche da parte di coppie straniere", commenta il presidente della Commissione Servizi Demografici, Roberto Tramaloni.