Aias,subito incontro con neo governatore

L'Aias ha sollecitato, con un lettera al prefetto di Cagliari, un incontro con il neo governatore Christian Solinas, per l'apertura di un Tavolo negoziale per trovare una soluzione definitiva alla situazione dell'Associazione. La notizia, emersa durante un'assemblea di dipendenti e collaboratori con la direzione Aias e il consigliere regionale Fabio Usai (Psd'Az), arriva il giorno dopo le preoccupazioni espresse dai sindacati per il futuro occupazionale dei lavoratori dopo la direttiva del presidente della Regione ai vertici dell'Ats perché si astengano dall'adottare atti che esulino dall'ordinaria amministrazione.

L'associazione sostiene di "non spiegarsi come mai i Sindacati non capiscano che la società 'Sas Domos' è quanto meno anomala in quanto nasce per sostituire un erogatore privato, quando invece la stessa Ats ha, nella sua organizzazione e nel suo organico, la possibilità di effettuare dall'interno tutte le prestazioni dell'erogatore privato".

Infine, rispetto ad una recente ispezione compiuta dalla Guardia di Finanza nella sede centrale di Aias, l'Associazione spiega che "si tratta di un normale controllo della documentazione fiscale, come avviene in molte aziende private, per la quale siamo assolutamente tranquilli. Non abbiamo nulla da nascondere e restiamo pienamente fiduciosi sul buon esito del controllo fiscale".