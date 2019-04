Treni: sistema Scmt in S.Gavino-Oristano

Verrà attivato nei prossimi giorni il Sistema di Controllo Marcia Treno (Scmt) tra San Gavino e Oristano. Si tratta - annuncia Rfi - di ulteriore step del programma di interventi di potenziamento tecnologico ed infrastrutturale della rete ferroviaria della Sardegna.

L'intervento segue quelli già effettuati sulla linea Oristano-Macomer, sulla Macomer-Ozieri/Chilivani, sulla Ozieri/Chilivani-Olbia e sulla Ozieri/Chilivani-Porto Torres, portando la copertura dell'Scmt al 65% dell'intera rete sarda (circa 281 chilometri).

Grazie al know how tecnologico sviluppato, l'intervento è stato completamente progettato e realizzato da personale specializzato di Rfi (Gruppo FS Italiane) con un investimento economico di oltre 12 milioni di euro. Oltre 30 i tecnici impegnati nelle fasi di progettazione, verifica, validazione, installazione e messa in esercizio. L'SCMT garantisce una migliore gestione del traffico ferroviario, con elevati standard di regolarità e puntualità (già ridotti di più del 60% i guasti agli impianti nelle tratte dove il sistema è attivo) e rientra fra gli interventi per velocizzare i collegamenti su ferro in Sardegna. Inoltre, renderà possibile il "pendolamento" dei treni che potranno così raggiungere velocità maggiori, soprattutto sui tratti di linea più tortuosi, come quelli a nord di Oristano.

Per consentire le attività, sabato 30 e domenica 31 marzo sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Oristano e San Gavino. Tutti i treni tra le stazioni di Oristano e San Gavino saranno sostituiti con autobus, che partiranno dai piazzali antistanti le stazioni. Anticipate le partenze dei bus da Oristano, Marrubiu ed Uras per consentire di mantenere i normali orari di arrivo nelle diverse destinazioni.

Altrettanto anticipate le partenze dei treni da Cagliari di lunga percorrenza, sempre allo scopo di mantenere i normali orari di arrivo a Sassari e Olbia. Farà eccezione l'ultimo collegamento verso Sassari ed Olbia in partenza sabato 30 da Cagliari, che non varierà il programma di viaggio fino a San Gavino ma sarà rimodulato da Oristano, con coincidenza a Macomer.



Data ultima modifica 27 marzo 2019 ore 17:04