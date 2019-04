Ok voli Air Italy su Olbia dal 17 aprile

Ora è ufficiale: Air Italy coprirà le rotte Olbia-Roma Fiumicino e Olbia-Milano Linate senza alcuna compensazione economica. Oggi, infatti, la Regione Sardegna ha accolto formalmente la proposta della compagnia che, dunque, procederà subito a mettere in vendita i voli che partiranno dal 17 aprile prossimo e ad attivare dalla stessa data le tariffe previste dalla continuità.

Tre le tipologie: tariffa agevolata residenti valida tutto l'anno e pari a 41,75 euro per l'Obia-Roma e 51,14 per l'Olbia Milano; tariffa agevolata massima non residenti valida dall'1 ottobre al 31 maggio pari a 83,50 euro per l'Olbia-Roma e 102,28 per l'Olbia-Milano; tariffa agevolata massima per non residenti dall'1 giugno al 30 settembre e pari a 125,25 euro per Olbia-Roma e 153,43 euro per Olbia Milano.

"Questo giorno è particolarmente importante e positivo per Air Italy, per i suoi dipendenti e per tutti i nostri clienti abituali che da oltre 50 anni si affidano ai servizi della compagnia per i loro viaggi da e per Roma e Milano - dichiara il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov - siamo orgogliosi e impazienti di ospitare sia loro, sia tutti i nuovi turisti che hanno in programma di trascorrere le loro vacanze di Pasqua ed estive in Sardegna".

Dimitrov ricorda, inoltre, che a causa della chiusura dell'aeroporto di Linate, dal 27 luglio al 26 ottobre 2019 "Air Italy opererà da Malpensa i voli fra Olbia e Milano, e grazie al proprio hub internazionale di Milano Malpensa, potrà offrire ancora migliori connessioni fra l'aeroporto di Olbia e le cinque destinazioni del Nord America servite da Milano: New York, Miami, Los Angeles, San Francisco e Toronto".



