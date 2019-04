Airbnb-Arzachena, riscossione digitale

Airbnb e il Comune di Arzachena avviano la riscossione e il versamento dell'imposta di soggiorno direttamente dalla piattaforma. Si tratta di una svolta nella semplificazione della gestione dell'imposta che contribuisce ad azzerare il rischio di evasione.

Il Comune della Gallura si aggiunge alle altre capitali del turismo nazionale e internazionale che hanno compiuto un decisivo passo avanti con la digitalizzazione della procedura, agevolando le operazioni per chi desidera affittare case e appartamenti in piena regola con la normativa comunale. "La convenzione con Airbnb ha una doppia valenza - dichiara l'assessora comunale alle Finanze e vicesindaca Cristina Usai - Da un lato, ci aiuta a combattere l'abusivismo, mettendo tutti gli operatori allo stesso livello. Dall'altro, semplifica la gestione dell'imposta per conto dei proprietari di case e appartamenti che sono sollevati da ogni incombenza burocratica.

Sarà Airbnb, direttamente attraverso il portale, a calcolare la tassa dovuta dagli ospiti, a riversarla e a farsi carico delle successive dichiarazioni. Abbiamo già avuto riscontri positivi dai privati per l'iniziativa".

Per Giulio del Balzo, Public Policy Associate di Airbnb Italia, l'attivazione della riscossione digitale "è il risultato di un percorso di confronto e di dialogo con l'amministrazione locale, che dobbiamo ringraziare. Si tratta di un cambiamento vantaggioso per tutti: ci guadagna il turista, sempre più orientato a gestire servizi e pagamenti online; ci guadagnano gli host, che spesso hanno difficoltà a farsi pagare la tassa in contanti, e ci guadagno le amministrazioni, che si assicurano il pagamento dell'imposta per tutte le prenotazioni tramite Airbnb".

L'avvio dell'attività di riscossione automatica fa seguito all'intesa annunciata lo scorso anno con diversi Comuni delle province di Sassari e Nuoro, tra cui Golfo Aranci, Olbia, Santa Teresa di Gallura e Posada. Si è trattato del primo accordo "collettivo" da parte di Airbnb con più amministrazioni locali in contemporanea, e non con singole città, nonché di una delle prime convenzioni in Sardegna concluse dalla società.



Data ultima modifica 27 marzo 2019 ore 17:04