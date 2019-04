Sei oli sardi nella Guida Slow Food

Sono sei gli oli della Sardegna che entrano nella Guida agli Extravergini 2019 A cura di Slow Food Italia. Grande Olio di Giuseppe Gabbas, Solianu- Bosana; Grande Olio Slow, Corte Olias-Semidana; Grande Olio Slow Su Molinu Gariga Ramine - Nera di Oliena; Grande Olio Slow Su Molinu Gariga Birde -Bosana; Grande Olio Slow Masoni Becciu Masoni Becciu Bio; Grande Olio Slow Masoni Becciu Ispiritu Sardu Bio. Slow Food Italia. Oltre 120 in tutta Italia, nonostante una difficile annata in molte regioni, le produzioni segnalate. Segno di un settore molto attento e professionale che rimane uno dei fiori all'occhiello del Made in Italy. I riconoscimenti della pubblicazione, disponibile da fine aprile, saranno svelati a Bologna il 16 e il 17 marzo in occasione di Frantoi in festa, organizzato in collaborazione con Fico Eataly World.

Grande Olio è il premio attribuito all'extravergine che si è distinto per particolari pregi dal punto di vista organolettico e perché ben rispecchia territorio e cultivar. A queste caratteristiche, il premio Grande Olio Slow aggiunge il riconoscimento delle pratiche agronomiche sostenibili applicate.