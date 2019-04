Parco Monte Claro, servizio bici gratuito

Un nuovo servizio, per i visitatori del Parco di Monte Claro, la grande area verde della Città Metropolitana di Cagliari. Da domani, venerdì 15 marzo, tre biciclette con pedalata assistita saranno gratuitamente a disposizione dell'utenza.

Potranno accedere al servizio gli utenti maggiorenni, previo deposito di un documento di identità e sottoscrizione del regolamento, presso il gabbiotto ubicato all'ingresso monumentale del Parco di Monte Claro (accesso dalla via Cadello).

Le e-bike dovranno essere utilizzate limitatamente al perimetro interno del Parco, per la durata massima di un'ora per ciascun utente. Gli utenti della Biblioteca Emilio Lussu, previa specifica al momento della presa in carico delle e-bike, potranno lasciare le biciclette nelle rastrelliere collocate nel piazzale antistante l'ingresso alla Biblioteca. Sarà cura del personale del parco, riportarle presso il gabbiotto in cui si formalizza il prestito.