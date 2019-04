Tulipani tra ulivi e roseti di Marmilla

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - Un giardino multicolore a Turri, in Marmilla, dove poter cogliere tulipani variopinti: rossi, gialli, blu, viola, arancio, screziati. Il Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, in linea con il suo ruolo di sostenitore di buone pratiche, patrocina l'evento "Tulipani in Sardegna", ideato dall'azienda HobbyFlor di Turri. Dal 16 marzo sino ai giorni delle ultime fioriture, il giardino in cui sono stati piantati 150mila tulipani sarà aperto al pubblico per passeggiare tra distese di colori, fotografare questi eleganti fiori, ammirarne la bellezza e raccoglierli dentro i cestini per poi acquistarli.

Il parco quest'anno è diviso tra una zona espositiva con oltre 50mila bulbi di diverse specie e la zona U-pick per la raccolta. Si raggiunge attraverso un percorso di oltre due chilometri tra ulivi plurisecolari e in parte costeggiato da un roseto espositivo con oltre mille rose a rappresentare circa 400 varietà. Pannelli espositivi allestiti lungo il giardino interno del Museo naturalistico del Territorio G. Pusceddu, illustrano storia, caratteristiche botaniche e curiosità dei tulipani, fiori seducenti venuti dall'Oriente.

Un percorso che conduce alla Sala Botanica, in cui è esposta una delle collezioni scientifiche di punta del Museo. Col biglietto di "Tulipani in Sardegna" si avrà diritto alla tariffa ridotta per la visita alla mostra temporanea "La via del Samurai. Bushid" e alle collezioni del Museo. Cortesia ricambiata: i visitatori del museo avranno diritto ad una riduzione di un euro per l'ingresso all'evento.(ANSA).