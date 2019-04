In casa 4 chili di marijuana, arrestato

Avevano notato uno strano via vai di persone dalla sua abitazione e ieri sera hanno deciso di effettuare un blitz. I carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga, Manolo Cau, di 35 anni. La perquisizione è scattata ieri sera a Serramanna. Nella casa del 35enne i militari hanno trovato quattro chili di marijuana, 200 grammi di hascisc e 21 grammi di cocaina, per un valore complessivo di oltre 40mila euro. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato e adesso si trova in cella a Uta. Sono in corso le indagini per stabilire la provenienza della droga.