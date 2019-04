Studenti in piazza 15 marzo per il clima

Anche gli studenti di Cagliari in piazza venerdì 15 marzo per il "Global Strike For Future", la mobilitazione internazionale per il clima lanciata dalla protesta della giovane studentessa svedese Greta Thunberg. Il raduno dei ragazzi degli istituti del capoluogo è previsto in piazza Garibaldi alle 9.30: da qui si partirà per un corteo verso piazza Sonnino, via Logudoro, via Cimitero, viale Bonaria, via Amendola, via Roma. Il sit-in conclusivo si terrà nella zona pedonale del porto, nel lungomare New York 11 settembre, vicino alla grande fontana.

Saranno vietate bandiere e loghi di partito mentre saranno ammesse i vessilli e i banner delle associazioni aderenti. Alla manifestazione hanno già aderito Unica 2.0, Eureka, Recosol, Legambiente, Isawo, Greenpeace, Esn, Unica Lgbt, Memoratu, circolo Sergio Atzeni, associazione Pasolini, Campo progressista, Aegee, Comitato Arci sud Sardegna, Theandric teatro non violento. La mobilitazione, nata dal movimento Fridays for future, animerà le piazze di tutto il mondo: in Italia il clou sarà a Roma. La scintilla è partita dalla Svezia con la protesta di Greta, la ragazzina che ogni venerdì, dallo scorso agosto, manifesta davanti al Parlamento svedese con in mano un cartello con la scritta "Sciopero scolastico per il clima".



