Toninelli, sblocchiamo Sassari-Alghero

Ampliamento della Sassari-Alghero e studio di fattibilità della ferrovia Nuoro-Olbia. Sono queste le priorità infrastrutturali indicate dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per la Sardegna. "Mi viene abbastanza da sorridere - ha detto nella conferenza stampa con il candidato governatore M5S Francesco Desogus - quando vedo che il governo, il ministro, il ministero vengono contestati per aver bloccato il quadruplicamento della statale Sassari-Alghero. E' uno delle centinaia di dossier che abbiamo analizzato.

Ho parlato con l'amico ministro Alberto Bonisoli e, tra le tante carte che ci siamo studiati, esattamente il 12 è arrivata questa lettera, inviata al Mit e al ministero dell'Ambiente, per cui quello che era precedentemente bloccato da un'amministrazione locale del Pd e da un governo nazionale del Pd, il M5S e il governo del cambiamento hanno sbloccato. Nello strettissimo giro questo ci permetterà di convocare un Cipe e finalmente sbloccarla". Toninelli ha assicurato attenzione anche per la tratta ferroviaria Nuoro-Olbia: "è stato inserito nel contratto di Rfi lo studio di prefattibilità di quest'opera", perché "è necessaria".

IL SINDACO DI ALGHERO ATTACCA - "Questa sera parteciperò all'incontro istituzionale con il Ministro delle Infrastrutture in programma ad Alghero: apprezzo l'invito, ma certamente non accetto le bugie che leggo da uno che in quella strada non ci ha mai messo piede. Perché qui siamo al paradosso - replica il sindaco di Alghero Mario Bruno - Ora si esprima subito il parere della Commissione Via e si vada al Cipe per impedire una vergognosa incompiuta.

E la di smetta di fare propaganda ignorando i fatti. L'Amministrazione Comunale non solo non ha bloccato la prosecuzione della quattro corsie, ma ha trovato le risorse (125 milioni) messe a disposizione dal Governo di Centrosinistra nel 2015 e dalla Regione - precisa - Questa amministrazione ha contestato chi invece nei ministeri romani considerava una strada già quasi interamente realizzata, dove mancano solo gli ultimi 3,5 chilometri, come una nuova strada in fascia costiera".