Specialità sarde alla Fiera di Cagliari

Le Fabrizie, le prelibate ostriche di Tortolì, la pardula da passeggio di Leonildo Contis di Sanluri, malloreddus e culurgionis, cordula, favata. Sono solo alcuni piatti d'autore cucinati sul momento e accompagnati da avvincenti storytelling.

La cucina sarda d'eccellenza sarà in vetrina alla Fiera di Cagliari, dal 15 al 17 febbraio, con il festival "Sardegna Produce". È il nuovo format proposto dallo staff di InvitaS e dedicato alle produzioni top dell'enogastronomia sarda tra sapienza antica e ultime tendenze del food.

Un lungo elenco di squisitezza che raccontano i territori della Sardegna da gustare seduti al tavolo o a passeggio: malloreddus alla campidanese, cordula, maialetto, tratalia, pecora, favata, panino gourmet salato, caprese, torte da forno, tiramisù, meringhe con panna e tanto altro ancora. In primo piano anche le Fabrizie, le ostriche della cooperativa pescatori di Tortolì. Tra musica e intrattenimento sarà un trionfo di sapori e gusti made in Sardegna tra primi e secondi, agroalimentare, cibo da passeggio e fine artigianato.

Occasione per sorseggiare anche vino, birra artigianale, liquori e distillati. Ma anche gustare olio extravergine d'oliva, insaccati, formaggi, miele, dolci, paste fresche, bottarga, funghi. I visitatori potranno non solo aggirarsi e curiosare ma anche mettere le mani in pasta e partecipare ad uno dei laboratori di "cake design" e sul "come fare i dolci con la pasta sfoglia". O ancora l'archeocucina. A scuola dai maestri di Urzulei, poi, ogni partecipante potrà portarsi via il suo mezzo chilo di culurgionis da lui prodotto. Protagonisti dei cooking show alcuni chef sardi tra cui Manuele Fanutza del Letizia di Nuxis.