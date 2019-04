San Valentino: pietra tombale sull'ex

Un cocktail d'amore per una serata speciale, quella di San Valentino. Da sorseggiare a lume di candela in un calice fashion a guisa di scarpa femminile. Lo dedica agli innamorati il barchef algherese Dario Olmeo. "Pasos de Amor" (Passi d'amore, in spagnolo) abbina un tocco di eleganza a un trionfo di profumi e fragranze. Il long drink preparato con la tecnica Shake and Strain è un infuso 'home made' di vodka con frutto della passione e salvia, succo di pompelmo rosa, liquore al bergamotto, simple syrup e per finire una 'aria' al mirto rosso.

Per San Valentino le coppie pensano a come trascorrere insieme una giornata speciale tra cene intime e passeggiate romantiche mano nella mano. Ma c'è anche la proposta di vivere la giornata dell'amore con Arts (arte) in Arst. Due gli appuntamenti: Esposizioni artistiche alla stazione di Nuoro, in via Lamarmora, con il Valentine's Day e l'inaugurazione a Monserrato, alla stazione San Gottardo, del nuovo pianoforte a disposizione degli utenti di MetroCagliari per conciliare il tempo del viaggio con il piacere della musica in un luogo di transito.

Groupon, poi, ha ideato per San Valentino un sondaggio, una sorta di gioco, che aiuta a rivivere i momenti d'oro o da dimenticare delle storie d'amore. La relazione col proprio ex o la propria ex, per otto sardi su dieci, è considerato un capitolo chiuso. Il 29% dichiara di averci messo una pietra sopra e di non volerne più sapere, ma al 48% non dispiacerebbe riavere un contatto.

Il 14% non esclude la possibilità di tradire il proprio partner con un precedente amore "se fossi certo/a che stavolta manterrà le promesse". Ma c'è anche chi usa l'ironia e lo farebbe "solo se perdessi la memoria o dopo un elettroshock". Nessuno afferma di sentire l'ex virtualmente e il 36% non salverebbe niente della propria storia passata. Tuttavia, 6 sardi su 10, dichiara di aver mantenuto un buon ricordo degli ex.