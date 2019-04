Incendio in abitazione, tre intossicati

Tre persone lievemente intossicate e un'abitazione danneggiata. È il bilancio dell'incendio scoppiato in via Trento a Sinnai: un'anziana e il figlio 50enne sono stati trasportato all'ospedale Marino per accertamenti, l'altro figlio ha rifiutato il ricovero. Il rogo è divampato poco prima delle 11, le fiamme hanno avvolto del materiale che era stato accumulato dagli stessi occupanti della casa. Le varie stanze si sono riempite di fumo.

Sul posto, avvertiti da alcuni residenti della zona e dal personale della scuola che si trova proprio davanti all'abitazione in cui si è sviluppato l'incendio, sono arrivati i vigili del fuoco, i medici del 118 e i carabinieri.

I due intossicati sono stati portati in ospedale, mentre i vigili del fuoco nel giro di pochi minuti hanno domato le fiamme. In via precauzionale nella scuola hanno deciso di far uscire in giardino gli alunni. Le lezioni, dopo pochi minuti, sono riprese regolarmente.