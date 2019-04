Forestas: 300 in piazza per nuova legge

Passa all'unanimità (con 47 voti a favore) la leggina entrata in Aula con la procedura d'urgenza e che dovrebbe sancire in via definitiva il passaggio di oltre quattromila dipendenti di Forestas nel sistema di contrattazione collettivo regionale. Il ddl approvato oggi modifica la legge 43 del novembre 2018 che aveva consentito l'inquadramento nel sistema Regione, ma che era stata impugnata dal Consiglio dei ministri a gennaio perché "sarebbe stato commesso un abuso di competenze: la prerogativa sulla contrattazione del personale dell'amministrazione pubblica è di stretta competenza dello Stato". La nuova proposta, prima di entrare in Aula, è stata elaborata dagli uffici tecnici della commissione Autonomia e poi condivisa nella conferenza di capigruppo. "Con le modifiche apportate oggi - ha spiegato all'ANSA il presidente del parlamentino, Francesco Agus (Campo progressista) - abbiamo voluto precisare il rispetto dei principi dell'ordinamento statale, e in particolare che le stabilizzazioni previste al di là dell'inquadramento dei quattromila, avverranno nel rispetto degli stessi principi". Adesso la legge approvata sarà pubblicata e il Governo dovrà esprimersi di nuovo. Intanto, conclude Agus, "la precedente impugnazione decade perché è venuto meno l'oggetto del contendere".

