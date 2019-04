Alghero, via la posidonia dai litorali

Iniziano ad Alghero le operazioni preliminari per la rimozione della posidonia stoccata nella spiaggia di San Giovanni. A condurre le attività di bonifica, che cominceranno con vagliatura e caratterizzazione dell'alga e della sabbia, è la società Verde Vita di Porto Torres, con cui ieri l'amministrazione comunale ha siglato il contratto da 800 mila euro per rimuovere le alghe dagli arenili a San Giovanni e in seguito anche a Punta Negra.

I lavori porteranno alla definitiva chiusura dei siti realizzati in passato sul litorale: a partire dalla stagione balneare 2019, rimarrà operativa soltanto l'area di stoccaggio temporaneo in località Cuguttu, una zona riservata su una porzione di terreno pubblico a Maria Pia. "L'intervento rientra nel pacchetto di operazioni programmate dall'Amministrazione comunale, con il coinvolgimento dei massimi esperti in materia, e la collaborazione delle associazioni imprenditoriali", spiega il sindaco Mario Bruno, che insieme con l'assessore all'Ambiente Raniero Selva ha effettuato un sopralluogo a San Giovanni, dove la ditta ha avviato le opere di accantieramento.

"Un lavoro importante che guarda al futuro, restituisce decoro e piena fruibilità a un'ampia porzione di spiaggia urbana", sottolinea il primo cittadino. Il problema posidonia però non si esaurisce con queste bonifiche, e il sindaco precisa che l'assessorato, con le associazioni turistiche e balneari, la Confcommercio e Federalberghi, "si sta mettendo a punto un piano operativo specifico, con l'individuazione di una serie di azioni sinergiche ed efficaci di pulizia dei litorali di Alghero e di gestione della posidonia spiaggiata nell'arco dell'anno, a beneficio di tutti i fruitori delle spiagge e dell'intero comparto economico e turistico del territorio".