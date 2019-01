Ricorso Air Italy bando voli Sardegna

Dopo Ryanair, anche Air Italy fa ricorso contro il bando sui voli della continuità territoriale della Sardegna assegnati ad Alitalia. Come riportano i due quotidiani sardi, l'annuncio arriva in una lettera inviata ai dipendenti dal chief operation officer della compagnia, Rossen Dimitrov. Il manager ha anche annunciato che il prossimo 6 febbraio sarà a Olbia per incontrare i lavoratori. "Faremo ricorso sulla continuità territoriale - scrive nella lettera - stiamo compiendo i passi necessari per presentarlo. E' un processo difficile e potenzialmente lungo e il risultato finale non può essere dato per scontato. La nostra sede centrale è a Olbia, sarebbe stato opportuno che anche questo aspetto fosse stato considerato nel corso del processo di valutazione della gara".