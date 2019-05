Palline tennis contro rumori in classe

Palline da tennis per attutire i rumori in classe a scuola. L'idea nasce a Sennori (Sassari) ed è stata pensata a tutela degli alunni con disturbi del comportamento.

Il Comune e l'Istituto comprensivo del paese sardo hanno ideato un progetto a costo zero per ridurre i rumori causati dal trascinamento di sedie e banchi nelle aule scolastiche, rumori che nelle classi dove sono presenti alunni con disturbi del comportamento o ipersensibili possono provocare delle reazioni estreme, o comunque turbare questi bambini.

Il principio, nato e sperimentato all'interno della stessa scuola, è quello di applicare alle gambe delle sedie e dei banchi mezze palline da tennis. In questo modo il rumore provocato dal trascinamento viene assorbito dalle palline e non crea disturbo e reazioni estreme negli alunni ipersensibili. Per portare avanti questo progetto, il Comune di Sennori invita i cittadini a rendersi partecipi dell'iniziativa donando all'amministrazione palline da tennis usate (l'usura le rende perfette allo scopo), che possono essere depositate in appositi contenitori posizionati in Municipio.