Rapina alla Banca di Arborea a S.Giusta

E' di oltre ventimila euro, secondo le prime indiscrezioni, il bottino della rapina messa a segno intorno alle 13 di oggi alla agenzia di Santa Giusta della Banca di Credito cooperativo di Arborea. A mettere a segno il colpo sono stati due banditi, uno armato di pistola, che hanno fatto irruzione nei locali della banca poco prima dell'orario di chiusura. All'interno in quel momento nessun cliente. C'erano solo il direttore e tre impiegati che sotto la minaccia della pistola hanno consegnato tutti i soldi che avevano nei cassetti.

I banditi hanno preso il denaro e si sono allontanati a piedi. Poi potrebbero aver raggiunto un'auto che li attendeva non lontano per la fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Oristano, che col coordinamento del comandante Francesco Giola hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti, eseguito i rilievi di rito e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, che mostrano chiaramente due individui, con i volti coperti che fanno irruzione negli uffici della banca, che si affaccia su via Giovanni XXIII, la via più trafficata del paese alle porte di Oristano e anche la via di accesso al capoluogo per chi arriva dalla Statale 131 "Carlo Felice".

La Bcc di Arborea era finita nel mirino dei rapinatori già nell'autunno del 2014. Allora però qualche cosa andò storto e i rapinatori preferirono lasciar perdere. Scapparono in direzione di Oristano, dove abbandonarono l'auto usata per la fuga. Ora le indagini cercheranno anche di capire se i rapinatori di allora possano essere gli stessi del 2018.



Data ultima modifica 28 gennaio 2019 ore 18:07