'Domenica in musica' dedicata a Mozart

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GEN - "Domeniche in concerto" al Teatro Lirico di Cagliari riprende il 27 gennaio, alle 11, con il terzo e ultimo appuntamento.

La mini rassegna musicale prevede l'esibizione dell'Orchestra del Teatro Lirico, diretta da Simone Pittau, musicista con una lunga serie di collaborazioni nazionali ed internazionali fra cui Sir Colin Davis ed Ennio Morricone.

Nel ruolo di solista si presenta Vinicio Allegrini, prima tromba della compagine orchestrale. Avvincente il programma: si parte dalla famosa Sinfonia 29 scritta da Wolfgang Amadeus Mozart a soli 18 anni per proseguire con il virtuosistico e acrobatico Concerto per tromba e orchestra di Franz Joseph Haydn, composto nel 1796.

"Domeniche in concerto nasce dall'idea fondante di una politica gestionale del Teatro rivolta ad ampliare il suo pubblico ma soprattutto a rendere agevole un accostamento alla Musica in una visione di partecipazione collettiva in un giorno di festa", sottolinea il sovrintendente Claudio Orazi.

"L'appuntamento del 27, poi, investe tutte le maestranze artistiche in due commemorazioni planetarie: una quella delle vittime della Shoah, l'altra il compleanno di Mozart, e il Teatro Lirico di Cagliari vuole, anche in questo senso, rappresentare un amplificatore di valori sociali e culturali".

(ANSA).