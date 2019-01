Sadirs, Regione difenda legge Forestas

Dopo l'impugnazione del Governo sulla legge regionale che avrebbe fatto transitare i dipendenti Forestas nel comparto unico della Regione, il Sadirs ritiene "urgente che l'assessore del Personale spieghi ai lavoratori di Forestas e soprattutto ai colleghi ex semestrali quale sarà la loro sorte fino alla decisione della Corte costituzionale".

Secondo in sindacato, infatti, "in questa situazione di confusione politica, di fantadiritto costituzionale e di mercificazione previdenziale, a rimetterci sono solo e sempre gli stessi 5000 lavoratori che aspettano da anni di essere considerati al pari di tutti gli altri lavoratori del sistema Regione". Il Sadirs attacca anche l'ente regionale che "in prospettiva continuerà a risparmiare oltre 5 milioni di Euro all'anno sui dipendenti di Forestas, continuando a stanziare per Forestas otto volte meno risorse di quelle destinate al restante sistema regione". Cinquemila dipendenti di 'serie B'".

"Noi continueremo a lottare perché alla fine tutti i lavoratori di Forestas abbiano un contratto come tutti gli altri e assumeremo nei prossimi giorni le decisioni necessarie a farci sentire in questa campagna elettorale, così come abbiamo fatto in quest'ultimo anno", conclude il sindacato autonomo dei dipendenti regionali.



