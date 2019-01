Rosso corallo per il sì in Sardegna

Il colore delle nozze in Sardegna? Rosso corallo: perfetto soprattutto per i matrimoni in spiaggia, ormai "sdoganati" anche dalle autorizzazioni dei Comuni. È l'ultima tendenza emersa nella tre giorni all'ex Manifattura a Tabacchi di "Inventa le tue nozze", il primo laboratorio regionale del Wedding in Sardegna giunto alla sua quarta edizione. L'evento è organizzato dalla Wedding Planner & Designer Paola Consoli Repetto con il patrocinio del Comune di Cagliari. Tra le novità di quest'anno il seminario "Wedding destination - come migliorare l'offerta?", "Magie di Nozze", una coreografia animata e musicata di abiti da sposa/o, "Decorare i biscotti", laboratorio decorativo, e "Vino o birra?", un'esperienza degustativa.

"Inventa le tue nozze è un evento pensato per i futuri sposi per spaziare dalla fotografia, al catering, al trucco e parrucco per tutti i budget - spiega l'organizzatrice Paola Repetto - è un appuntamento rivolto a chiunque cerchi le migliori soluzioni per il proprio matrimonio con tutti i dettagli più ricercati che fanno la differenza". Matrimonio in Sardegna può essere abbinato con turismo e business.

Ed in effetti le nozze sono tra i segmenti evidenziati nell'ultimo maxi-piano turistico della Sardegna. Se ne è parlato nel corso del seminario "Wedding destination - come migliorare l'offerta?". La cifra di riferimento per un bel matrimonio con circa cento invitati è 15mila euro. Il massimo? C'è chi davvero non bada a spese. Soprattutto gli stranieri che scelgono lo scenario dagli Stati Uniti o dal Giappone guardando le immagini e i video di Costa Smeralda, Alghero, Santa Margherita, Chia o Villasimius. Si possono già fare i conti: nel 2017 nozze e indotto hanno portato nell'Isola, solo con gli stranieri, 80milioni di euro per 150 coppie con relativi ospiti, coinvolgendo soprattutto ristoratori e hotel. Oltre che i professionisti del sì, i wedding planner.