Sassari, 6 feriti in incidente stradale

Sei feriti a Sassari in un incidente stradale che si è verificato alle porte della città, in via Predda Niedda, all'altezza del centro commerciale Il Vialetto.

Una Ford Fiesta che procedeva in direzione Predda Niedda, mentre era in fase di sorpasso ha falciato tre pedoni che attraversavano la strada. I tre, una donna marocchina e due ragazzi extracomunitari, sono finiti sul cofano della vettura, trascinati per 30 metri e poi scaraventati al suolo.

L'utilitaria ha scavalcato il cordolo spartitraffico centrale e ha invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con una Citroen Xsara che procedeva nella corsia di sorpasso, in senso opposto.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli agenti della Polizia locale, che coordinati dal comandante Gianni Serra, hanno gestito le operazioni di soccorso dei feriti e chiuso al traffico il tratto di strada. Sul posto anche le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Tutti i feriti sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata: al passeggero della Ford Fiesta e uno dei tre pedoni investiti, la donna magrebina, sono state riscontrate lesioni guaribili in 30 giorni, mentre per gli altri due pedoni e per i due conducenti delle auto coinvolte le lesioni sembrerebbero lievi.