Sessanta mila euro per salvare dune Chia

Sessantamila euro in due settimane: è il primo grande risultato della campagna promossa dall'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus "Salviamo insieme dune e spiaggia di Chia" con l'obiettivo di salvaguardare il litorale anche per le generazioni future e garantirne la fruizione pubblica. Sono migliaia le persone che sostengono concretamente questa iniziativa del Grig per l'acquisto di parte delle dune e della spiaggia davanti all'isolotto di Su Giudeu.

"Possiamo davvero raggiungere insieme l'obiettivo di salvaguardare le dune e la spiaggia anche per le generazioni future e garantirne la fruizione pubblica - spiega Stefano Deliperi del Grig - Per farlo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutte le persone che tengono al proprio ambiente, alla propria identità, al futuro della propria Terra". Per contribuire all'acquisto delle dune e della spiaggia di Chia è stato aperto conto corrente postale.