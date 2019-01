No Tax Area alla Pietraia di Alghero

No tax area, misure finanziarie per una risposta alla crisi del comparto commerciale. Poi valorizzazione del quartiere La Pietraia e sostegno all'imprenditoria: al via il programma di incentivi che prevedono la detassazione totale delle imposte municipali, sui rifiuti (Tari) e l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), Imu, canone installazione impianti pubblicitari. Possono beneficiare degli incentivi le imprese individuali o collettive operanti nel Comune di Alghero, nell'ambito dei settori del commercio, pubblici esercizi artigianato o altre attività di servizio che nel periodo compreso dall'1 gennaio al 31 dicembre 2019 apriranno nuove attività nell'area del Quartiere Pietraia.

Escluse dai benefici i compro oro, le attività di installazione o detenzione di slot-machines, Video Lotto Terminal, distributori automatici, vendita tabacchi e sigarette elettroniche, pubblici esercizi di intrattenimento. I contributi copriranno l'importo dei tributi comunali per 5 anni. "Si tratta comunque di un segnale importante - spiega il Sindaco Mario Bruno - che tiene conto nell'idea della Giunta di un percorso che viene da lontano. La Pietraia è una delle nove zone franche urbane della Sardegna e ha un indice socio economico tra i più problematici e che quindi richiede, sulla base di uno studio fatto a suo tempo dall'osservatorio economico regionale, di intervenire per attrarre imprese, nuovi investimenti anche attraverso misure di carattere fiscale".

Con la no tax area arriva un segnale per il quartiere già al centro di un progetto di riqualificazione urbanistica organico e innovativo. Una revisione sia dal punto di vista architettonico che dal punto di vista commerciale, che inizia a prendere forma con la No tax area. "Obbiettivo dare centralità al quartiere - aggiunge Bruno - un quartiere popolare ma è anche un luogo di accesso alla città, che deve avere la possibilità di essere considerato alla pari degli altri come biglietto da visita di Alghero". L'avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero.