Fiamme in casa, 84enne si salva su tetto

Si è salvata scappando dalla casa in fiamme e raggiungendo il tetto: una donna di 84 anni di San Vito è stata soccorsa dai vigili del Fuoco intervenuti verso le 8 di questa mattina per l'incendio in un'abitazione di due piani. Ingenti i danni provocati dal rogo, mentre l'anziana, una volta in salvo, è stata affidata alle cure dei medici del 118. Successivamente i pompieri hanno provveduto alla bonifica della struttura e ad effettuare le verifiche per la messa in sicurezza. Ancora non si conoscono le cause che hanno scatenato l'incendio.