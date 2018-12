Online nuovi siti Banco di Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Sono online i nuovi siti internet commerciale e istituzionale del Banco di Sardegna: non è un semplice restyling ma un nuovo modo di comunicare, spiega l'istituto di credito, facilitando allo stesso tempo la relazione con gli utenti. Accessibili e adattabili da qualsiasi dispositivo - pc, smartphone e tablet - i due siti offrono tanti modi diversi per entrare in contatto con la banca, come la chat online, WhatsApp, l'email e il telefono. Grazie all'assistenza di un ChatBot, gli utenti potranno orientarsi nella scelta della soluzione più adatta alle loro esigenze.

Spiccano le modalità visive con cui sono presentati le informazioni e i documenti, con un layout grafico lineare che permette di trovare agevolmente le informazioni di interesse. I siti, sottolinea l'istituto, "riflettono i valori storici del Banco, da sempre improntati all'ascolto e alla costruzione di una relazione trasparente e sostenibile. Il percorso di riposizionamento digitale non finisce qui: nei prossimi mesi sono previsti aggiornamenti con funzionalità sempre più al passo con i tempi e rivolte alla qualità del servizio offerto agli utenti. (ANSA).