Giornata mondiale del pinguino: i video più divertenti

Si celebra il 25 aprile la Giornata mondiale del pinguino. Una data non casuale, visto che coincide con l’inizio della migrazione verso nord di questi di uccelli marini dalla camminata goffa. Attualmente, però, ne esistono soltanto 17 specie e vivono tutte nell'emisfero Sud della terra: fra i ghiacci dell'Antartide sino alle acque della Nuova Zelanda, fra Africa australe e Sud America dove possono trovarsi ad affrontare anche alte temperature. I pinguini sono infatti una specie da tutelare perché secondo gli esperti potrebbero estinguersi entro i prossimi dieci anni a causa dell’inquinamento, della riduzione di cibo e del cambiamento climatico accelerato dal comportamento umano. Una giornata speciale, dunque, per la quale è stato anche creato un hashtag: #WorldPenguinDay (LE FOTO DI UN CUCCIOLO NELL'ACQUARIO DI GENOVA). Per l'occasione, ecco alcuni dei video più divertenti che coinvolgono proprio i pinguini (LA PLAYLIST).

Il selfie di due pinguini

Tra i video più divertenti che vede come protagonisti questi splendidi uccelli marini, c’è quello pubblicato su Storyful nel marzo 2018. In questa occasione, una coppia di pinguini è stata in grado di scattarsi un selfie all’interno della stazione antartica di Mawson. Nello specifico, l’esploratore australiano Eddie Gault aveva lasciato una telecamera accesa sul ghiaccio quando una colonia si è avvicinata all’oggetto incustodito riuscendo anche a girare, involontariamente ma con ottimi risultati, un video. Sia il video sia il selfie sono poi stati postati sulla pagina Facebook del distretto antartico australiano.

Un cucciolo appena nato

Risale al marzo del 2018 anche questo video in cui lo Zoo Oregon di Portland ha dato il benvenuto al primo cucciolo di pinguino nato in quell'anno. Le immagini, pubblicate su Storyful ritraggono il piccolo ancora all’interno del suo guscio d’uovo nel momento in cui apre gli occhi. Anche in questo caso, il video è stato postato su Facebook ricevendo migliaia di like e commenti.

Il pinguino sul tapis roulant

Nel 2016, invece, su Storyful è stato pubblicato un altro video particolarmente divertente: un pinguino che corre su un tapis roulant. In realtà si tratta di un esperimento portato avanti da alcuni biologi dell’Università di Roehampton, in Inghilterra, e quelli dell’Université de Strasbourg, in Francia. Gli studiosi avevano catturato 10 esemplari di pinguini reali per osservarne movimenti e abitudini. In questo caso specifico, lo studio ha rivelato che i pinguini grassi risultano meno stabili sulle proprie zampe palmate rispetto agli esemplari normopeso.

Una bilancia particolare

Infine, un altro simpatico video registrato allo zoo di Melbourne dove lo staff ha escogitato una particolare bilancia per pesare i pinguini della riserva. “Questo sistema è stato settato appositamente per evitare che si debbano prendere di peso i pinguini per poterli mettere sulla bilancia”. Un dispositivo composto da tre sezioni, compreso un podoscopio, che permettono ai veterinari dello zoo di monitorare la salute dei pinguini a partire dallo studio del loro peso.

