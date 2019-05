Giornata mondiale delle api: quando e perché è stata istituita

Il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api. L'evento, nato nel 2018 e giunto alla sua seconda edizione, intende sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di questi insetti, fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema. La loro sopravvivenza, infatti, è messa a rischio sempre di più dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento e dall'uso dei pesticidi, al punto da aver spinto le istituzioni globali a organizzare un evento annuale che ne promuova la tutela.

L'istituzione della Giornata

L'idea di istituire una giornata mondiale dedicata alle api comincia a prendere forma nel 2014 su iniziativa dell'associazione slovena degli apicoltori. Dopo il sostegno anche del governo del Paese, a settembre del 2015 viene coinvolta la più grande organizzazione internazionale di apicoltori: Apimondia. Da allora si moltiplicano gli eventi e gli incontri in tutto il mondo sul tema, organizzati del ministero dell'Agricoltura sloveno, fino ad arrivare al 17 novembre del 2017, quando il Comitato economico e finanziario delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che proclamava la Giornata mondiale delle api. Votata il 20 dicembre di quello stesso anno, viene sostenuta all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, che indica nel 20 maggio il giorno designato per le celebrazioni della Giornata. La scelta di questa data, peraltro, non è casuale, in quanto coincide con il giorno di nascita di Anton Janša, che nel XVIII secolo ha aperto la strada alle moderne tecniche di apicoltura nella sua nativa Slovenia.

L'importanza delle api

Sono i numeri, in primo luogo, a certificare l'importanza delle api. Circa il 75% delle coltivazioni alimentari, infatti, dipende dall'impollinazione animale, per la quale proprio questi insetti svolgono un ruolo di primo piano. Eppure, stando alle stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), le api sarebbero soggette a livelli di estinzione tra le cento e le mille volte più elevati del normale. Le cause sono molteplici e vanno ricercate negli effetti negativi del cambiamento climatico, nell'inquinamento e, soprattutto, nell'uso intensivo di fitofarmaci per l'agricoltura. Il lavoro delle api ha, inoltre, un significativo valore economico. Secondo uno studio internazionale condotto nel 2016 dalla piattaforma Intergovernmental Science-Policy su Biodiversity and Ecosystem Services, la produzione annuale globale di cibo che dipende direttamente dall'impollinazione avrebbe un valore compreso tra i 235 e i 577 miliardi di dollari.

Le iniziative

In occasione della Giornata mondiale delle api, attivisti, comunità e Condotte Slow Food pianteranno arbusti o alberi biologici da fiore per offrire alle api un nutrimento privo di pesticidi. Chiunque può partecipare, piantando fiori e alberi biologici e condividendo il lavoro fatto sui propri canali social usando gli hashtag #onetreeforahive, #plantoneforpollinators e #slowtreesforbees. Il 20 maggio, inoltre, alcuni rappresentanti di Stati membri dell'Unione Europea si incontreranno per discutere l'attuazione del "Bee Guidance Document", nel quale sono contenuti gli standard per la valutazione della tossicità, elaborati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) già nel 2013.