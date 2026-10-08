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El Niño, l'Onu avverte: "Sarà uno dei più potenti dal 1950"

Ambiente
©Getty

Secondo l'agenzia meteorologica dell'Onu (Omm), il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta sommandosi agli effetti del cambiamento climatico

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El Nino, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950.

Secondo l'agenzia meteorologica dell'Onu (Omm), il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. "È probabile - spiega l'agenzia - che porti temperature superiori alla media in gran parte del globo e modifichi i regimi delle precipitazioni, aumentando il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni".

El Nino si dispiega ogni due-sette anni e dura dai nove ai dodici mesi. "Si prevede - afferma ancora l'Omm - che le temperature superficiali del mare nel Pacifico tropicale centrale e orientale saliranno a livelli record nel trimestre ottobre-novembre-dicembre 2026", con "ripercussioni sui modelli meteorologici e su economie, ecosistemi e comunità in tutto il mondo".

El Nino aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre, attestandosi a circa 1,55 C sopra la media preindustriale del periodo 1850-1900.

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