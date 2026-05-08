Specie a rischio

A dare la notizia è stata la presidente del Bioparco di Roma Paola Palanza, etologa e professoressa ordinaria presso l’Università di Parma. "Con profondo dispiacere comunichiamo che ieri Tila, la tigre di Sumatra del Bioparco di Roma, è spirata. Un tumore molto aggressivo non le ha lasciato scampo", ha annunciato Palanza. Tila aveva 15 anni e nelle ultime settimane - spiega la presidente - aveva manifestato sintomi di malessere. "Le analisi e le indagini diagnostiche strumentali, effettuate dal team dei veterinari del Bioparco, hanno confermato che si trattava di un carcinoma con prognosi infausta”, riferisce. “Nata allo zoo di Chester, Tila è arrivata al Bioparco nel 2015 – continua Palanza - nell’ambito dei programmi di conservazione ex-situ dell’Associazione europea zoo acquari (Eaza) per le specie ad alto rischio di estinzione”. Tila, come il maschio Kasih e la loro figlia Kala - nata al Bioparco a dicembre 2023 - appartengono alla sottospecie Panthera tigris sumatrae, che ha subito un pericoloso declino della popolazione nelle foreste tropicali dell’isola indonesiana dove vive: in natura ne sopravvivono meno di 400. È minacciata di estinzione principalmente a causa della scomparsa dell’habitat, distrutto per la conversione delle foreste in aree agricole e piantagioni, e per via del bracconaggio. La tigre continua, infatti, a essere cacciata illegalmente sia per le pellicce, che per utilizzi nella medicina tradizionale cinese.