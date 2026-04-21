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La foca monaca è tornata nel Mar Tirreno: rilevate tracce biologiche della presenza

Ambiente
©Getty

Per la prima volta viene documentato, in modo certo, il ritorno della specie in quest'area, dove finora gli avvistamenti erano stati sporadici e mai verificati. I ricercatori hanno rilevato il Dna della foca monaca soprattutto in aree insulari, caratterizzate da coste rocciose e grotte marine, habitat ideale per l'attività riproduttiva di questa specie, abituata da secoli ad eludere la presenza umana 

La foca monaca è tornata stabilmente nel Tirreno centrale. A rivelarlo è uno studio del Dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche (Deb) dell'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, condotto nell'ambito di un progetto promosso dal National biodiversity future center e realizzato in collaborazione con il Gruppo Foca Monaca, che documenta la presenza dell'animale in diversi siti nell'area ricompresa tra l'Arcipelago Toscano a nord e l'Arcipelago Pontino a Sud.

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Lo studio del Dna

La ricerca, coordinata da Daniele Canestrelli, prorettore dell'Universita' della Tuscia e professore ordinario di ecologia al Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche, si basa sull'analisi del Dna ambientale (eDna), una tecnica che consente di individuare una specie attraverso le tracce genetiche rilasciate nell'acqua, senza bisogno di osservarla direttamente. Analizzando quasi 300 campioni raccolti tra il 2023 e il 2025 tra Arcipelago Toscano, costa continentale toscana e laziale e Arcipelago Pontino, i ricercatori hanno rilevato il Dna della foca monaca soprattutto in aree insulari, caratterizzate da coste rocciose e grotte marine, habitat ideale per l'attività riproduttiva di questa specie, abituata da secoli ad eludere la presenza umana. Se i risultati relativi all'Arcipelago Toscano confermano e ampliano evidenze gia' note negli ultimi anni, il dato più rilevante riguarda l'Arcipelago Pontino: per la prima volta viene documentato, in modo certo, il ritorno della specie in quest'area, dove finora gli avvistamenti erano stati sporadici e mai verificati.

Uno dei pinnipedi più minacciati al mondo

La foca monaca (Monachus monachus) è uno dei pinnipedi più minacciati al mondo e l'unica specie di foca endemica del Mediterraneo. Un tempo diffusa anche nel Tirreno, ha subito un drastico declino nel corso del Novecento a causa del degrado dell'habitat, della persecuzione diretta e delle catture accidentali. In Italia, recenti avvistamenti sempre più frequenti hanno portato a rivedere il suo status da probabilmente estinta a dati insufficienti evidenziando la necessità di un monitoraggio continuo e di studi sistematici per valutare meglio la sua presenza e lo stato di conservazione delle sue popolazioni.

Approfondimento

Foca monaca avvistata di nuovo a Punta Campanella

La foca monaca ritorna nel Tirreno centrale

 "I risultati di questo studio - spiega Canestrelli - rafforzano l'ipotesi di un progressivo ritorno della specie nel Mediterraneo occidentale e confermano il valore del Dna ambientale come strumento efficace per monitorare specie rare ed elusive senza che queste vengano disturbate. Soprattutto, questi risultati forniscono una base scientifica solida fondamentale per sviluppare strategie di conservazione mirate e per promuovere la tutela degli habitat costieri più idonei alla riproduzione della specie". Secondo Canestrelli, "la sfida che abbiamo davanti è chiara: sviluppare e promuovere strategie di conservazione e tutela della foca monaca che consentano di coniugare le esigenze ecologiche di questa specie iconica, rara e gravemente minacciata, con le esigenze socioeconomiche delle comunita' delle piccole isole del Mediterraneo occidentale, zone che la foca sembra prediligere marcatamente". E' una sfida fondamentale affinchè, sottolinea l'esperto, "anche in queste aree splendide e straordinariamente ricche di biodiversità unica, ma troppo spesso ricordate solo come mete turistiche estive, la conservazione e la tutela della natura possano essere viste e vissute per ciò che realmente sono: il miglior investimento in assoluto per il nostro futuro e, molto spesso, opportunità di sviluppo sottovalutate".

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