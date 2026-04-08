Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Rifiuti in spiagge, 77 mozziconi di sigarette ogni 100 metri in Italia. Lo studio

Ambiente
©Getty

Legambiente ha diffuso nuovi dati sull'inquinamento del litorale italiano in occasione della Giornata nazionale del mare. In base ai dati raccolti, oltre ai mozziconi, tra i rifiuti più diffusi sulle spiagge della Penisola anche quelli in plastica

"Beach litter" è la nuova indagine pubblicata da Legambiente in occasione della Giornata nazionale del mare che si celebra l'11 aprile. In base ai dati raccolti negli ultimi 12 anni in 653 transetti, sono stati segnalati 512.934 rigiuti, di cui l'80% in plastica. Il dato preoccupante è che sulle spiagge italiane ci sono in media 785 rifiuti ogni 100 metri lineari.

L'iniziativa di Legambiente: Spiagge e fondali puliti 2026

Per sensibilizzare i cittadini sull'emergenza silenziosa, l'ente ha organizzato una mobilitazione dal 10 al 12 aprile con oltre 80 attività di pulizia in 16 regioni. Una delle preoccupazioni più grandi, sottolinea Legambiente, è l'impatto dell'emergenza sulla biodiversità marina. Tra le specie più a rischio la tartaruga Caretta Caretta e il fratino.

I dati raccolti

Mozziconi di sigaretta e frammenti di plastica continuano a imbrattare le spiagge. Legambiente chiede maggiori controlli, sanzioni più severe e la piena attuazione della direttiva Sup, compresa la responsabilità estesa del produttore. In 12 anni di monitoraggi, lungo 653 transetti costieri sono stati raccolti oltre 50.000 mozziconi, con una media di 77 cicche ogni 100 metri di spiaggia. Numeri consistenti, ma superati dalla plastica in frammenti, vera protagonista negativa con quasi 62.000 pezzi rinvenuti: la sua supremazia tra i rifiuti raccolti resta, purtroppo, incontrastata.

Potrebbe interessarti

L’origine nascosta della plastica

Ambiente: Ultime notizie

Rifiuti in spiagge, 77 mozziconi di sigarette ogni 100 metri in Italia

Ambiente

Legambiente ha diffuso nuovi dati sull'inquinamento del litorale italiano in occasione della...

Meteo, allarme "Super El Niño" per i prossimi mesi: cosa sapere

Ambiente

Potrebbe esistere un'alta probabilità che il fenomeno di El Niño possa presentarsi nel corso...

MSC Foundation e Perry Institute per tutela dei coralli alle Bahamas

Ambiente

Obiettivo primario della collaborazione è aumentare la diversità dei coralli nella rete dei vivai...

Earth Hour 2026, sessanta minuti al buio per il clima nel mondo

Ambiente

Appuntamento in Italia alle 20.30 di oggi, 28 marzo. Sessanta minuti di buio per sensibilizzare...

Squali positivi alla cocaina alle Bahamas: ecco perché

Ambiente

Trovate nel sangue tracce anche di diclofenac. Lo studio è stato condotto su 85 esempliari....

Ambiente: I più letti