Rifiuti in spiagge, 77 mozziconi di sigarette ogni 100 metri in Italia

Legambiente ha diffuso nuovi dati sull'inquinamento del litorale italiano in occasione della Giornata nazionale del mare. In base ai dati raccolti, oltre ai mozziconi, tra i rifiuti più diffusi sulle spiagge della Penisola anche quelli in plastica
"Beach litter" è la nuova indagine pubblicata da Legambiente in occasione della Giornata nazionale del mare che si celebra l'11 aprile. In base ai dati raccolti negli ultimi 12 anni in 653 transetti, sono stati segnalati 512.934 rigiuti, di cui l'80% in plastica. Il dato preoccupante è che sulle spiagge italiane ci sono in media 785 rifiuti ogni 100 metri lineari.
L'iniziativa di Legambiente: Spiagge e fondali puliti 2026
Per sensibilizzare i cittadini sull'emergenza silenziosa, l'ente ha organizzato una mobilitazione dal 10 al 12 aprile con oltre 80 attività di pulizia in 16 regioni. Una delle preoccupazioni più grandi, sottolinea Legambiente, è l'impatto dell'emergenza sulla biodiversità marina. Tra le specie più a rischio la tartaruga Caretta Caretta e il fratino.
I dati raccolti
Mozziconi di sigaretta e frammenti di plastica continuano a imbrattare le spiagge. Legambiente chiede maggiori controlli, sanzioni più severe e la piena attuazione della direttiva Sup, compresa la responsabilità estesa del produttore. In 12 anni di monitoraggi, lungo 653 transetti costieri sono stati raccolti oltre 50.000 mozziconi, con una media di 77 cicche ogni 100 metri di spiaggia. Numeri consistenti, ma superati dalla plastica in frammenti, vera protagonista negativa con quasi 62.000 pezzi rinvenuti: la sua supremazia tra i rifiuti raccolti resta, purtroppo, incontrastata.