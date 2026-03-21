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Acea celebra l'acqua con una maratona nella capitale tra sostenibilità e innovazione

Ambiente

Domenica 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua e per l'occasione oltre 36mila partecipanti correranno per la Acea Run Rome the Marathon, di cui l'azienda è title sponsor 

Acea, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa, è pronta a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua e lo fa sostenendo l'ACEA Run Rome the Marathon, per sensibilizzare l’opinione pubblica e affrontare il tema dei cambiamenti climatici che hanno un forte impatto sulla crisi idrica globale.

Acea garantisce acqua potabile a 11 milioni di italiani: i dati

Acea distribuisce ogni giorno attraverso le proprie reti 1,64 miliardi di litri, pari a oltre 19.000 litri al secondo. Un flusso continuo che ogni giorno garantisce acqua di qualità a 11 milioni di cittadini, sostenendo la vita quotidiana delle città e dei territori in 8 regioni italiane. Con 65.000 km di rete idrica potabile e oltre 1.400 impianti di depurazione, Acea garantisce la disponibilità e l’accesso ad acqua pulita impegnando 890,8 milioni di euro di investimenti. 

"Ben 4,4 milioni di metri cubi di acqua è riciclata e riutilizzata"

In linea con i valori della sostenibilità e del riuso, da anni Acea investe in infrastrutture idriche innovative ed efficienti, promuove l’adozione di pratiche di utilizzo responsabile dell'acqua ed è sempre vicino ai territori in cui opera per garantire la tutela e la conservazione delle risorse idriche naturali. Infatti, come si legge nel bilancio dei risultati 2025 appena approvato, ben 4,4 milioni di metri cubi di acqua è riciclata e riutilizzata registrando un aumento del 29% rispetto al 2024 e coprendo il 90% dei fabbisogni per usi industriali. 

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Non solo Italia, l’azienda opera anche all'estero

In particolare, in America Latina, con una presenza consolidata in Peru, Honduras e Repubblica Dominicana, dove i servizi idrici integrati servono oltre 10 milioni di persone. Acea, unico operatore idrico italiano che partecipa alla cabina di regia del Piano Mattei, si è aggiudicata la gara in Congo per il progetto idrico SAEP Djoué II, che punta a garantire acqua potabile a oltre un milione di cittadini a Brazzaville. L’azienda è inoltre impegnata in iniziative in Tunisia, Angola, Mozambico, Mauritania, Marocco e Kenya, coprendo l’intera catena del valore dell’acqua: approvvigionamento, trattamento e riuso delle acque reflue, desalinizzazione e fognature. Acea rafforza il proprio ruolo internazionale partecipando per il terzo anno consecutivo al World Economic Forum Annual Meeting di Davos, dove l’AD Fabrizio Palermo ha presentato il report “Bridging the €6.5 Trillion Water Infrastructure Gap”, realizzato anche con l’Università di Cambridge, evidenziando un fabbisogno globale di investimenti idrici pari a 11,4 trilioni di euro entro il 2040 e un gap di 6,5 trilioni. Nel contesto europeo, ha contribuito alla definizione della “Water resilience strategy della Commissione Europea e ha proposto una “regia unica” per la gestione dell’acqua. 

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