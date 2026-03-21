Domenica 22 marzo è la Giornata Mondiale dell’Acqua e per l'occasione oltre 36mila partecipanti correranno per la Acea Run Rome the Marathon, di cui l'azienda è title sponsor

Acea, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa, è pronta a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua e lo fa sostenendo l'ACEA Run Rome the Marathon, per sensibilizzare l’opinione pubblica e affrontare il tema dei cambiamenti climatici che hanno un forte impatto sulla crisi idrica globale.

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Acea garantisce acqua potabile a 11 milioni di italiani: i dati Acea distribuisce ogni giorno attraverso le proprie reti 1,64 miliardi di litri, pari a oltre 19.000 litri al secondo. Un flusso continuo che ogni giorno garantisce acqua di qualità a 11 milioni di cittadini, sostenendo la vita quotidiana delle città e dei territori in 8 regioni italiane. Con 65.000 km di rete idrica potabile e oltre 1.400 impianti di depurazione, Acea garantisce la disponibilità e l’accesso ad acqua pulita impegnando 890,8 milioni di euro di investimenti.

"Ben 4,4 milioni di metri cubi di acqua è riciclata e riutilizzata" In linea con i valori della sostenibilità e del riuso, da anni Acea investe in infrastrutture idriche innovative ed efficienti, promuove l’adozione di pratiche di utilizzo responsabile dell'acqua ed è sempre vicino ai territori in cui opera per garantire la tutela e la conservazione delle risorse idriche naturali. Infatti, come si legge nel bilancio dei risultati 2025 appena approvato, ben 4,4 milioni di metri cubi di acqua è riciclata e riutilizzata registrando un aumento del 29% rispetto al 2024 e coprendo il 90% dei fabbisogni per usi industriali. Potrebbe interessarti Sky TG24 Timeline, Giornata mondiale dell'acqua

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