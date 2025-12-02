Offerte Sky
Ambiente

La triste sorte delle orche prigioniere ad Antibes

Nadia Cavalleri

©Getty

Con l’entrata in vigore in Francia della legge che vieta gli spettacoli dei cetacei, i parchi acquatici si sono presto trovati in grandi difficoltà economiche e hanno chiuso. È il caso di Marineland ad Antibes, chiuso nel gennaio scorso, dove due orche di 24 e 12 anni e un gruppo di delfini da quasi un anno vivono in uno stato di semi abbandono in attesa forse di essere trasferiti, chissà se in tempo utile per la loro sopravvivenza. Ne parliamo con l’esperto 

