Clima, Figueres: "La decarbonizzazione? Conviene a tutti"
L’Ex Segretaria Esecutiva dell’UNFCCC e protagonista dell’Accordo di Parigi, riflette sui dieci anni passati da quella storica firma e sul futuro che, dice, va verso una decarbonizzazione che conviene all’economia e agli Stati. “Io penso sia una storia molto bella di corsa verso la vetta. Con l’eccezione degli Stati Uniti che si chiamano fuori a loro rischio e pericolo. Tra tre anni dovranno cercare di raggiungere Europa, Cina e India che saranno in posizione di leadership”
