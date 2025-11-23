Ambiente
Tra lambada e saudade, cosa insegna l’accordo a ribasso della Cop30
La Cop30 si chiude in tono malinconico: niente accordo per uscire da gas, petrolio e carbone, solo impegni volontari più ambiziosi. I Paesi arabi frenano, la finanza langue. Delude il processo Onu ma resta l’unico spazio democratico efficace, con progressi reali da Parigi a oggi
