Ambiente

Lotta alla crisi climatica, la classifica dei Paesi: podio vuoto, Italia giù

Alberto Giuffrè

©Getty

In occasione della Cop30, la conferenza delle Nazioni Unite in corso in Brasile, presentato il “Climate Change Performance Index”, il consueto rapporto di Germanwatch, CAN e NewClimate Institute. Il nostro Paese perde tre posizioni e si piazza al 46esimo posto. In testa la Danimarca

