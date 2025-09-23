Nell’estate 2025 le temperature record su buona parte del Vecchio continente hanno causato migliaia di decessi nei centri urbani. Sette morti su dieci sono causati dall’effetto serra. A Roma il record più triste: oltre 1.200 morti
