Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Invasione di libellule a Torino: cosa sta succedendo

Ambiente

Il cambiamento climatico ha reso l’Italia un luogo più adatto alla riproduzione di questa specie tipica di climi caldi

Sciami di libellule sono stati segnalati in Piemonte, tra Torino e Pinerolo. "Si tratta di una libellula di medio-grandi dimensioni (6-7 centimetri) appartenente alla famiglia degli Aeshnidae e caratterizzata da un corpo slanciato e robusto, di colore bruno-giallastro. Il maschio ha un una vistosa macchia azzurra 'a sella' all’inizio dell’addome. Le ali, trasparenti, hanno una caratteristica macchia ambrata" ha spiegato al Corriere lo zoologo Giacomo Alessandri, docente al dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica di Alessandria. Esemplari di Anax ephippiger che potrebbero dare una mano contro la piaga delle zanzare.

Cosa c’entra il cambiamento climatico

Sono "carnivore e predatrici ma si nutrono esclusivamente di piccoli insetti volatori, come ad esempio mosche e zanzare – ha detto il docente al Corriere - Questi sciami che attraversano il nostro territorio non saranno la soluzione alla zanzara tigre, ma sicuramente possono incidere, anche se per un tempo limitato, su questi e altri fastidiosi insetti". Gli sciami che sono stati segnalati, secondo l’esperto, non sono relativi a un fatto episodico ma "solo in alcuni anni la migrazione è evidente come quest’anno", "l’ultimo grande evento di migrazione massiva in Piemonte - prosegue l'esperto - è stato ad esempio nel 2019". Il professore ha sottolineato che il cambiamento climatico ha reso l’Italia un luogo più adatto alla riproduzione di questa specie tipica di climi caldi. 

Una ricerca dell’associazione Odonata.it

L’associazione Odonata.it, spiega il Corriere, sta lavorando a uno studio al riguardo, condotto proprio da Alessandri. "Studiare i movimenti di un animale che pesa meno di un grammo è molto complesso – spiega - Non possono essere dotati di trasmettitori Gps, come ad esempio molte specie di uccelli". Si può quindi optare per la citizen science, ossia l’utilizzo di reti di osservatori amatoriali o di cittadini, oppure la tecnica degli isotopi stabili presenti nei tessuti organici (ad esempio nelle ali della libellula). In questo modo si può risalire all’origine geografica dell’esemplare.

Approfondimento

Cambiamento climatico, più turbolenze in aereo: le zone più colpite

Ambiente: Ultime notizie

Usa, il ritorno dello squalo bianco nell'Atlantico: gli avvistamenti

Ambiente

Una delle ragioni principali del loro aumento, secondo gli esperti, potrebbe essere la grande...

Invasione di libellule a Torino: cosa sta succedendo

Ambiente

Il cambiamento climatico ha reso l’Italia un luogo più adatto alla riproduzione di questa specie...

Caravella portoghese, dove si trova in Italia e cosa fare se punti

Ambiente

Il cambiamento climatico sta modificando profondamente gli ecosistemi marini, spingendo specie...

Cambiamento climatico, più turbolenze in aereo: le zone più colpite

Ambiente

Dopo gli attimi di paura per le turbolenze sul volo Alicante-Roma, poi dirottato a Bologna a...

Lupi in Alto Adige, Reinhold Messner: "Problema per i contadini"

Ambiente

Il re degli 8mila ha rilanciato la sua critica alla convivenza tra lupi e allevatori in...

Ambiente: I più letti