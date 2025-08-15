Ambiente
L’alpinismo secondo Moro: "La mia aria sottile, vietato improvvisare"
L’alpinismo e l’esplorazione secondo Simone Moro. Una volta gli Ottomila erano solo per i più forti. Oggi salgono in tanti che hanno bisogno di una baby sitter. Sulla polemica con Confortola: “Nello sport non si può accettare il baro”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi