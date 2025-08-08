Ambiente
Il numero di animali da allevamento in Ue è in calo da 10 anni
In 10 anni, dal 2014 al 2024, i suini sono scesi dell'8,1%, i bovini del 9,4% e le capre addirittura del 16,3%. Le cause sono da cercare anche nel calo dei consumi e nell'abbandono delle aree rurali
