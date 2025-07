A Bari la prima edizione di Green Fair, l'Agorà di Energie Rinnovabili

Nel capoluogo pugliese dal 14 al 16 maggio 2026 la Fiera del Levante ospiterà un grande evento inclusivo, partecipato e strategico che mette la Regione al centro della rivoluzione verde

La Fiera del Levante di Bari si prepara ad accogliere, per la prima volta, Green Fair – Agorà delle Energie Rinnovabili, un evento innovativo, internazionale e partecipato, che si terrà da giovedì 14 a sabato 16 maggio 2026. Green Fair segna l'inizio di una nuova era per il Sud Italia, destinato nei prossimi anni a diventare il fulcro dello sviluppo delle energie rinnovabili. L’iniziativa mette al centro un’idea chiara: le energie rinnovabili sono oggi le soluzioni più economiche, produttive e sostenibili, e il Sud Italia può e deve diventare il motore di questa transizione. In un momento geopolitico di grande instabilità, Green Fair nasce per rispondere con visione e coraggio. Come sottolineano i promotori: “Non è un’altra fiera, è una rivoluzione, un laboratorio aperto dove tecnologia, territorio e comunità si incontrano per immaginare insieme un futuro energetico libero, sicuro e giusto”.

Agorà per cittadini, imprese, università, startup e istituzioni “Green Fair non è una semplice fiera", afferma Maddalena Milone, CEO Meeting Planner, organizzatore ufficiale di Green Fair. "È un evento progettato con il chiaro obiettivo di mettere in relazione aziende, territori, scuole, istituzioni e accademia in un confronto concreto sul futuro dell’energia. Vogliamo offrire uno spazio aperto, dove parlare di rinnovabili non solo dal punto di vista tecnico, ma culturale e sociale. L’obiettivo è costruire consapevolezza, scambio e azione, partendo proprio da noi, dai nostri territori. La partecipazione sarà gratuita e aperta con un ricco programma di attività per ogni età”. Green Fair si rivolge a chi ogni giorno affronta ostacoli nel permitting, a chi inventa nuove tecnologie, a chi costruisce impianti e cerca soluzioni per ridurre gli LCOE (Levelized Cost of Energy), a chi vuole aprire mercati e non subirli. È un’agorà partecipata dove cittadini, imprese, università, startup e istituzioni condividono strumenti, saperi e pratiche per accelerare la rivoluzione energetica.