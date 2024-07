Scozia, 77 balene spiaggiate su isola Sanday. Peggior caso del secolo

Il ritrovamento a Tresness beach, una spiaggia sull'isola di Sanday nelle Orcadi, in Scozia. I 12 esemplari ritrovati vivi sono poi sono stati soppressi a causa del peggioramento delle loro condizioni per le molte ore trascorse arenati sulla spiaggia. Una possibile ipotesi è che una delle balene si sia trovata in difficoltà, forse a causa di ferite o malattie, e le altre si siano rifiutate di abbandonarla

Lo Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) tenterà di recuperare il maggior numero possibile di corpi per il campionamento e l'esame post mortem per cercare di determinare le circostanze dello spiaggiamento, ancora sconosciute. Il branco comprendeva balene maschi lunghe fino a sette metri, nonché femmine e cuccioli.

Decine di balene sono state trovate morte su una spiaggia sull'isola di Sanday nelle Orcadi, in Scozia. È uno dei peggiori spiaggiamenti visti nel Regno Unito in quasi un secolo. Secondo quanto riferito dal British Divers Marine Life Rescue il branco contava 77 animali ed è stato scoperto giovedì 11 luglio a Tresness Beach. I 12 esemplari ritrovati vivi sono poi sono stati soppressi a causa del peggioramento delle loro condizioni per le molte ore trascorse arenati sulla spiaggia. I soccorritori hanno tentato di salvare le balene mantenendole bagnate, ma il fondo molto morbido le ha fatte affondare nella sabbia anche quando la marea è risalita, non consentendo loro risalire a galla.

Le cause dello spiaggiamento

Una teoria è che una delle balene si sia trovata in difficoltà, forse a causa di ferite o malattie, e le altre si siano rifiutate di abbandonarla. “Questo è forse uno dei più grandi spiaggiamenti che abbiamo visto. Non sappiamo esattamente cosa lo abbia causato, ma poiché i globicefali formano legami familiari così stretti, se un animale è ferito o malato e si arena, a volte gli altri membri della famiglia lo seguono", ha dichiarato un portavoce del British Divers Marine Life Rescue (BDMLR).

“Possono anche essere causati da errori di navigazione – ha aggiunto -. La posizione in cui è avvenuto il fatto è estremamente difficile perché ci sono così poche persone lì. Normalmente proviamo a far rotolare in posizione verticale gli animali sopravvissuti, ma non hanno abbastanza persone per farlo, e questi animali possono pesare fino a due tonnellate"