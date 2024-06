Imperia la città con il miglior clima d'Italia. Terni maglia nera

Come per le edizioni precedenti, le condizioni climatiche delle città sono indagate attraverso specifici indicatori climatici che vanno dai giorni di pioggia alle notti tropicali, dalla siccità alle raffiche di vento. Quest’anno, però, ai 14 del 2023 si aggiungono 3 nuovi indicatori studiati per valutare e analizzare in modo ancora più approfondito il cambiamento climatico: eventi estremi, caldo estremo e giorni di gelo. Non solo gli ultimi anni però, l’indice rappresenta uno dei più completi database climatici disponibili online, al suo interno infatti sono raccolti tutti i dati meteo dal 2000 ad oggi, 24 anni di monitoraggio meteo ora per ora, giorno per giorno. Gli utenti che accederanno all’indice dal sito de il Corriere della Sera o da quello de iLMeteo.it, potranno stilare le classifiche secondo le varie categorie che lo compongono, analizzare i dati città per città e fare confronti anno su anno e fra i capoluoghi.