Net Zero Industry Act, ok finale della Ue alla legge: cosa prevede

Il Consiglio europeo ha adottato il regolamento che istituisce misure per rafforzare l'ecosistema produttivo europeo con tecnologie a zero emissioni nette, meglio noto come "Net-zero industry act". Permessi più snelli e spinta a tecnologie green, anche nucleare

"Net- zero" ovvero emissioni nette globali pari a zero . Arriva il via libera finale del Consiglio Ue al “Net-Zero Industry Act” il regolamento per sviluppare un'industria a emissioni zero, perno centrale del Piano industriale per il Green Deal. Solo il Belgio si è astenuto. La legge si compone di permessi accelerati, progetti strategici per la decarbonizzazione dell'industria europea entro il 2030 e una lista di tecnologie chiave con cui realizzarla, dai pannelli solari al nucleare. Entro il 2030 l'Ue dovrà produrre il 40% del fabbisogno annuo di tecnologie necessarie per la transizione verde e raggiungere, per questi strumenti, il 15% del valore del mercato.

Cosa prevede il regolamento sull'industria net-zero

Il regolamento - spiega il Consiglio - mira a promuovere la diffusione industriale delle tecnologie a impatto zero necessarie per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Ue, utilizzando la forza del mercato unico per rafforzare laposizione dell'Europa come leader nelle tecnologie industriali verdi. Nel dettaglio, i progressi verso gli obiettivi della legge sull'industria zero emissioni saranno misurati mediante due parametri indicativi. In primo luogo, la capacita' di produzione di tecnologie a impatto zero, come i pannelli solari fotovoltaici, le turbine eoliche, le batterie e le pompe di



calore, che raggiungono il 40% delle esigenze di implementazione dell'Ue. In secondo luogo, un obiettivo specifico per una maggiore quota dell'Unione per queste tecnologie con l'obiettivo di raggiungere il 15% della produzione mondiale entro il 2040. Inoltre, il net-zero Industry Act stabilisce una capacita' annua di iniezione di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 da raggiungere entro il 2030 nei siti di stoccaggio geologico situati nel territorio dell'Unione.